Da oggi il super green pass, regole e limitazioni

Entra in vigore in tutta Italia fino al 15 gennaio (salvo proroghe), il nuovo super green pass, che il Governo ha chiamato ufficialmente “green pass rafforzato”, perché da oggi il normale green pass base non è più sufficiente per moltissime attività e servizi.

Fondamentale la differenza tra green pass e Supergreen pass.

Il green pass base è la Certificazione verde Covid rilasciata dopo vaccinazione, guarigione dall’infezione Covid o effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde rilasciata solo ed esclusivamente dopo avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid. Il super green pass non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

A chi è quindi vaccinato o guarito dal Covid, basta presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione di cui è già in possesso, non bisogna pertanto scaricare una nuova Certificazione verde. Sarà l’App VerificaC19, opportunamente aggiornata, a riconoscerne la validità.

La notifica per poterlo scaricare arriva dal Ministero della Salute via Email o via SMS.

Dal 15 dicembre 2021 la validità del super green pass da vaccinazione o guarigione dopo una dose di vaccino passa da 12 a 9 mesi.

Chi non è vaccinato e non è guarito dal Covid può scordarsi i ristoranti al chiuso, i tavoli negli interni dei bar, gli stadi, i palazzetti dello sport, gli eventi sportivi in genere. E poi il cinema, il teatro, i concerti, gli spettacoli, le discoteche, le feste, le cerimonie pubbliche, i luoghi ricreativi e pure le mense dei luoghi di lavoro, equiparate in tutto e per tutto ad un ristorante al chiuso.