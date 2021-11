Degrado in via Don Morosini e via Adua, la denuncia di Di Cocco

In una nota l’esponente del partito politico di Fratelli D’Italia e consigliere comunale Gianluca Di Cocco, espone la sua disapprovazione per le condizioni degradate delle zone di via don Morosini, via Adua e delle zone limitrofe.

” Il degrado di via don Morosini, via Adua e delle zone limitrofe è intollerabile. L’amministrazione comunale deve intervenire per ripristinare il decoro in quelle zone”. Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco.

“Come la vogliamo chiamare? Incapacità? Sottovalutazione? Negligenza? O forse l’insieme di tutte? Del resto, tante piccole negligenze frutto di sottovalutazione da incapacità creano grandi problemi. Il degrado di queste aree e dell’intero quartiere è un grande problema di Latina ,le cui cause vanno ricercate negli anni di mancati interventi.

Eppure varie volte sono stati pensati recuperi e progetti per questa zona della città. Ma non si è mai riusciti ad andare fino in fondo. Ma devo rilevare che esiste proprio un problema di manutenzione ordinaria e questo favorisce il fatto che allignino tutte le forme di degrado possibile: dallo spaccio alla sporcizia alla ricettazione e, anche dove non ci sono crimini, c’è il mancato rispetto delle regole.

Poche righe per riassumere il malessere di uno dei quartieri (ex) più belli di Latina.

La nostra città è sporca, non è più il salotto-gioiello di un tempo. I cittadini chiedono un intervento massiccio di manutenzione e ripristino del decoro. Non possiamo più aspettare”.