Elezioni, Adinolfi: “Il popolo di centro destra ci chiede di presentarci uniti”

“La richiesta di unità e compattezza che abbiamo visto a livello nazionale durante le ultime manifestazioni del centro destra è un elemento che non possiamo assolutamente sottovalutare”. Lo scrive nell’ultima nota l’europarlamentare della Lega, Matteo Adinolfi, che lancia un appello per correre insieme alle prossime elezioni comunali in provincia di Latina.

“Il popolo del centro destra, delle partite iva e dei lavoratori – ha spiegato – ci ha sempre chiesto come coalizione di presentarci uniti nelle varie tornate elettorali per dare un segnale forte e mandare a casa questo governo Pd-M5s che tanti danni sta facendo al nostro Paese.

In quest’ottica, dunque, al di là delle differenze che hanno visto il centro destra diviso in provincia in alcune situazioni, c’è comunque tutto il tempo necessario per costruire un percorso comune e vincente a Latina per l’appuntamento elettorale della prossima primavera”.

Imparare dalla storia, questo il suo monito: “Ripetere l’errore del 2016, quando una coalizione divisa favorì la vittoria di Coletta sarebbe imperdonabile di fronte ai nostri elettori e ai cittadini di Latina, favorendo solo chi oggi non brilla per consensi nell’opinione pubblica. Ecco perché è necessario iniziare subito a discutere della squadra e dei progetti da inserire nel programma elettorale. Così come poi sarà necessario, soprattutto, ricostruire anche la macchina amministrativa smembrata da un’esperienza di governo, quella di Coletta che definire fallimentare è dir poco”.