Ilary Blasi e Francesco Totti in un bacio appassionato nel nostro mare

di Teresa Salivi – Ilary Blasi e Francesco Totti si perdono in un bacio appassionato tra le onde. Continua la loro vacanza estiva e anche l’ultima foto che li vede così affiatati, con ogni probabilità è stata scattata a Sabaudia.

Una coppia da sempre unita, divertente, che gioca anche per la gioia dei loro fan sui social. Come quando Ilary si è fatta riprendere al supermercato e il marito gli ha ricordato di prendere la Nutella, o come quando sempre lei è apparsa in posa da sirena in barca, con le sue lunghe e splendide gambe e lui ha chiesto al fotografo di riprenderlo nella stessa posa, mostrando tutti i muscoli ma anche prendendosi e prendendola un po’ in giro.

Anche in questo caso non è mancata la battuta: “Mi sembravi un piranha“!

E i follower vanno in delirio. Piace una coppia stabile, gioiosa, unita, che trascorre da sempre, e non solo in questa fase di emergenza sanitaria, la villeggiatura ad un passo da casa. Hanno comprato una villa a Sabaudia e ogni estate sono in spiaggia sul lungomare pontino. Totti non si tira indietro anche quando gli altri turisti gli chiedono una partitella a pallone.