Elezioni bis a Latina, domani in 18mila chiamati al voto

Si torna a votare domani 4 settembre, dalle 7 alle 23, in 22 sezioni del comune di Latina per l’elezione del sindaco e consiglieri comunali. E’ il rinnovo delle operazioni del 3 e 4 ottobre 2021, annullate con sentenza del Tar del Lazio e Consiglio di Stato.

Tornano alla carica tutti i candidati sindaci e consiglieri, ma l’attenzione è riposta sul confronto Coletta – Zaccheo (centrosinistra vs centrodestra), ovvero tra l’ultimo sindaco e chi ha rivestito la carica fino al 2010. Nel primo turno, al termine dello spoglio delle 116 sezioni, prima dei ricorsi, Zaccheo si era attestato al 48.30% con 30.433 voti, mentre Coletta al 35,66% con 22.469 voti.

A Vincenzo Zaccheo sono necessari 1.071 voti in più di Damiano Coletta per raggiungere il quorum del 50%+1 dei consensi ed essere proclamato sindaco al primo turno. Viceversa Coletta rimarrebbero le condizioni che hanno poi portato al ballottaggio, ma al momento la giustizia amministrativa non ha bloccato l’esito del secondo turno, nonostante incomba un secondo ricorso.

Potenzialmente nelle 22 sezioni, c’è un potenziale di 18mila elettori. Un numero elevato con cui fare i conti e che terrà il risultato incerto siano all’ultimo. Molto dipenderà anche dall’affluenza al voto, oggettivamente in calo negli ultimi anni. Di seguito le sezioni elettorali.

Sezioni

24 Scuola Elementare Piazza Moro, Piazza Aldo Moro

40 Istituto Professionale Einaudi, Piazza Manuzio

44 Istituto Professionale Einaudi, Piazza Manuzio

60 Scuola Elementare Borgo Isonzo

64 Scuola Borgo San Michele

68 Scuola elementare Chiesuola

69 Scuola elementare Chiesuola

73 Clinica Icot, Via Faggiana

75 Scuola Media Manuzio Latina Scalo

76 Scuola Media Manuzio Latina Scalo

81 Scuola media Prampolini Borgo Podgora

83 Scuola Elementare Borgo Montello

85 Scuola Elementare Borgo Bainsizza

86 Scuola Elementare Borgo Santa Maria

94 Scuola Materna Largo Cimarosa

95 Scuola Media Leonardo Da Vinci, Via De Chirico

98 Scuola Media Don Milani, via Cilea

103 Scuola Media Alessandro Volta, via Botticelli

106 Scuola Elementare Borgo Piave

107 Scuola Elementare Borgo Isonzo

109 Scuola Media Manuzio Latina Scalo

110 Scuola Media Vito Fabiano Borgo Sabotino

Apertura straordinaria

Uffici Demografici nei seguenti giorni e orari:

VIA EZIO n.36 – LATINA SCALO – BORGO SABOTINO – BORGO PODGORA:

– SABATO 3/9/2022 dalle 9 alle 18

– DOMENICA 4/9/2022 dalle 7 alle 23

per lo svolgimento delle seguenti attività:

– attività di stampa di duplicati delle tessere elettorali e delle relative etichette;

– consegna delle nuove tessere elettorali;

– attestazioni al voto con procedure speciali;

– procedure di ammissioni al voto e relative notifiche agli interessati;

– autorizzazioni voto assistito e voto domiciliare