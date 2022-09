Summer InTeam, al Nascosa di Latina una giornata di sport e inclusione

Una giornata di sport e di festa all’insegna dell’inclusione si svolgerà domani mattina al Tennis Club Nascosa. A partire dalle 11,30 al PalaRisaliti di via Nascosa, andrà in scena il torneo inclusivo di basket “Summer InTeam”, giunto alla seconda edizione.

Parteciperanno ragazzi (Junior e Senior) neurotipici e con disabilità cognitiva e comportamentale, già protagonisti dei corsi di pallacanestro inclusiva targati InTeam, ma potranno iscriversi anche tutti coloro che puntano ad approcciarsi alla disciplina o intendono vivere semplicemente una giornata di sport e divertimento.

Gli organizzatori provvederanno alla composizione delle squadre in base alle iscrizioni, tuttora possibili contattando il 388-4992722. Con una spesa di 50 euro si avrà diritto alla maglia del torneo, all’assicurazione e al pranzo presso la struttura.

In mattinata si svolgerà la fase a gironi, nel pomeriggio a partire dalle 15,30 si disputeranno le finali e a seguire ci saranno le premiazioni. La manifestazione sarà introdotta da un evento a dir poco spettacolare, aperto a tutti i partecipanti: alle 10 andrà in scena all’interno del PalaRisaliti il “Dunk Italy”, un emozionante freestyle show proposto per la prima volta in assoluto a Latina.

Degli autentici acrobati daranno vita ad un’esibizione di basket freestyle, con schiacciate e canestri a tempo di musica. Potranno assistere allo spettacolo anche coloro che non parteciperanno al torneo, acquistando in prevendita il biglietto: il costo è di € 15 per gli adulti e di € 10 per i bambini, il numero da contattare via whatsapp è il 346.9474138.