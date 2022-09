Elezioni bis a Latina, i dati di affluenza alle urne e spoglio

Alle 19 sono andati a votare 8.018 persone, pari al 40,57% degli aventi diritto nelle 22 sezioni elettorali in cui è stato necessario ripetere le operazioni elettorali del primo turno. Alla stessa ora del 3 ottobre 2021, l’affluenza era del 37,27%.

Alle 12 si sono presentatati 3.297 elettori, pari al 16,68% degli aventi diritto. Percentuale leggermente superiore al 16,05% degli elettori del primo turno alla stessa ora, il primo turno del 3 e 4 ottobre 2021. Percentuale che poi sali al 37,27% alle 19, con impennata fino al 61,18% alla chiusura dei seggi. Raffronto però relativo, visto che il dato dello scorso anno era sulle 116 sezioni complessive (106.808 elettori) e si votata anche lunedì.

Da questa mattina alle 7 sono iniziative le operazioni di voto in 22 delle 116 sezione elettorali nel comune di Latina. Operazioni che si concluderanno alle 23, quando avranno inizio le operazioni di spoglio. Si esprimo le preferenze per candidato a sindaco e consiglieri comunali. In totale sono 19.763 i cittadini chiamati al voto, di cui 10.183 donne e 9.581 uomini.