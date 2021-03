Gruppo Eco Liri, “mister” Alfa Romeo in visita dai fratelli Papa

Una visita d’eccezione, quella ricevuta dai rappresentanti del Gruppo Eco Liri, Davide e Christian Papa. I fratelli hanno infatti avuto il piacere di accogliere presso la sede Eco Liri – Alfa Romeo di Cassino, Jean-Philippe Imparato, il nuovo CEO del Brand Alfa Romeo per il gruppo automobilistico Stellantis, nato dalla recente fusione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la PSA.

“Siamo onorati della visita di Jean-Philippe Imparato – commentano Davide e Christian Papa – per un’azienda come la nostra, presente sul mercato nazionale da oltre 40 anni, è una conferma della fiducia per il lavoro costruito in tanti anni sul territorio e offre un’opportunità di crescita in prospettiva e in sinergia con il gruppo automobilistico Stellantis”.

Durante la visita, che conferma l’Eco Liri – Alfa Romeo di Cassino come prima concessionaria a livello mondiale nella quale il top manager si reca personalmente, Imparato ha affrontato con lo staff i temi legati al settore automotive, anche in relazione alle dinamiche nazionali e mondiali di mercato.

Elevato livello qualitativo dell’organizzazione, delle risorse umane, dell’efficienza nei servizi offerti alla clientela, dinamicità nella gestione di tutte le iniziative commerciali intraprese. Questi i complimenti che giungono da parte del CEO del Brand Alfa Romeo al Gruppo Eco Liri.