Elezioni provinciali, Cardillo (PD):”Lavoriamo per creare una nuova alleanza”

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio provinciale Giancarlo Cardillo alla vigilia del voto del prossimo 18 dicembre per il rinnovo del Consiglio provinciale e l’elezione del nuovo Presidente, fa un bilancio della consiliatura che sta per concludersi.

“E’ doveroso come PD – sottolinea Cardillo – rivendicare ciò che è stato realizzato in questa consiliatura presieduta dal Presidente Carlo Medici che ha lavorato con grande impegno e dedizione sull’intero territorio provinciale: a lui va il nostro plauso ed il nostro ringraziamento per avere guidato l’ente in maniera molto partecipata e condivisa. Abbiamo affrontato i problemi e assunto decisioni nonostante le enormi difficoltà determinate ,oltre che da un contesto particolare riguardante le competenze della provincia , dalla pandemia che ha indubbiamente limitato in molti casi l’attività.

Come partito possiamo ritenerci soddisfatti comunque del lavoro fatto fino ad oggi e come gruppo provinciale ritengo che io e Ennio Afilani abbiamo portato a casa molti buoni risultati e svolto il nostro ruolo nell’interesse esclusivo dell’intera provincia.

Adesso siamo chiamati a costruire una serie di alleanze e comprendere quale sarà la migliore figura che potrà rivestire il ruolo di presidente oltre che lavorare alla formazione della squadra che si dovrà presentare ai consiglieri comunali di tutta la provincia. A breve – conclude il capogruppo Cardillo – se ne discuterà in un incontro con il commissario provinciale del PD e i due consiglieri regionali Salvatore La Penna e Enrico Forte con i quali, unitamente al segretario regionale, individueremo tutte le strategie necessarie per proseguire il progetto per la crescita socio economica della nostra provincia pensando anche agli importanti finanziamenti europei che potremo intercettare”.