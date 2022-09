I Buffalos Latina chiudono il campionato terzi, 26esimi nel ranking italiano

Sotto una giornata fortemente condizionata dal maltempo, la compagine pontina si è trovata ad affrontare in quel di Caserta, presso il Centro Sportivo Faraone, i Briganti Napoli, a pari punti in classifica, e gli Achei Crotone, già vincitori matematici del Girone Sud.

Nel primo match in programma, i Bufali sono obbligati a vincere per riuscire a conquistare matematicamente la 2° posizione, visto lo scontro diretto con i diretti avversari in classifica a pari punti. Purtroppo il match parte subito in salita, con la squadra campana a pieno organico e fortemente motivata dal pubblico di casa.

I giocatori bianco-blu mettono in seria difficoltà i ragazzi di Latina, giocando un football molto fisico nella fase difensiva, bloccando sul nascere qualsiasi tentativo di attacco. L’intervallo tra il primo ed il secondo tempo consente alla squadra di recuperare energie mentali, rientrando in campo con una maggiore determinazione e riuscendo a conquistare qualche punto utile soprattutto per l’orgoglio. Il match si concluderà con un 28 – 14 per Napoli.

Il secondo match in programma è contro gli Achei Crotone, primi assoluti del girone con 7 vittorie su 8. L’ottava vittoria, a discapito di Latina, non tarderà ad arrivare, chiudendo il match con un perentorio 40 a 0.

Nonostante i risultati dell’ultima giornata, che hanno rallentato il percorso visto fino ad oggi dei Buffalos Latina, la squadra chiude il primo campionato della storia in terza posizione nel girone SUD, ed in 26° Posizione nel ranking Nazionale di II° Divisione.

Le parole del DS D’Amico Alex e del Coach Dalla Senta Alessandro :

D’Amico Alex : ”Per chi ci ha seguito in questi ultimi mesi, sa quanto personalmente mi sono esposto nel partecipare con il Presidente al Campionato. Ci siamo iscritti come la Cenerentola del Girone e del Campionato stesso, ed abbiamo accarezzato il sogno di piazzarci in 2a Posizione nel Girone, alla nostra prima e storica partecipazione. Domenica da Caserta siamo tornati con 0 Punti, perdendo di fatto la 2a Posizione. I nostri avversari diretti, i Briganti Napoli, giocando in casa, giustamente si sono fatti trovare pronti, con una marcia in più ed un organico più esteso, mantenendo il loro consueto stile di gioco ma migliorando la fase difensiva, mettendo quindi in forte difficoltà i nostri avanzamenti d’attacco, andando a sfruttare maggiormente anche la prestanza fisica nell’uno contro uno. Terminata la partita ero molto demoralizzato, ma, ragionando a mente fredda, possiamo essere molto contenti per il piazzamento finale, eguagliando di fatto il risultato di altre società con una maggiore storia sportiva della nostra. Sicuramente potevamo raccogliere qualcosina in più in termini di concretezza in campo, e non solo qui a Caserta ma anche nel primo match casalingo a Latina. Ma sono molto fiero dei miei compagni di squadra, che, come me, credono in questo progetto; come ho riportato anche a loro nello spogliatoio, quando sono entrato nel Roster a Gennaio 2022, la squadra navigava spesso nella parte bassa della classifica, raccogliendo pochi punti in ogni partita. A distanza di soli 7 mesi, abbiamo superato in termini di risultati i nostri avversari diretti. E’ importante anche sottolineare la crescita esponenziale che hanno dimostrato molti ragazzi durante il loro percorso atletico, e questo grosso merito va riconosciuto al reparto tecnico coordinato da Alessandro Dalla Senta. Ora ci aspetta il big bowl a girone unico di Grosseto, in cui ci sfideremo con avversari difficili e per noi sconosciuti. Ovviamente sarà importante ben figurare, ma non ci diamo per ora obiettivi di classifica, anzi, già il fatto di presentarci e confrontarci con squadre blasonate per noi sarà sicuramente un orgoglio, aldilà del risultato”.

Dalla Senta Alessandro : ”Sicuramente c’e delusione per il mancato raggiungimento della seconda posizione in classifica, non ci siamo riusciti e questo ci dispiace. Sicuramente c’è stata un involuzione della nostra squadra sotto molteplici aspetti, ma questo ci insegna quanto sia importante tenere sempre alta e viva la concentrazione; nonostante tutto possiamo ritenerci orgogliosi per tutto il percorso in Campionato, ci siamo ben comportati portando a casa comunque ottimi risultati e prestazioni nelle singole partite. La squadra è cresciuta tantissimo rispetto agli impegni di Coppa Italia della scorsa Primavera. Ora abbiamo gli ultimi due allenamenti per preparare il Big Bowl di Grosseto, che ci vedrà competere contro squadre importanti del panorama italiano”.

Appuntamento quindi per il Bowl finale di Grosseto del 17 e 18 Settembre, in cui i Latina Buffalos si troveranno ad affrontare i Giaguari Torino (1° nel ranking), i Doves Bologna (11°), Venezia Football Team (13°), Bulldogs Toirano (20°) e Blitz Balangero (33°).