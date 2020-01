Fondi, cane cade nel fossato: salvato dai vigili del fuoco

Un cane è caduto ieri in un fossato a Fondi. A causa della folta vegetazione dell’area il meticcio non è riuscito più a risalire ed era in evidente difficoltà. Qualcuno, fortunatamente, ha sentito i suoi guaiti e ha chiamato i vigili del fuoco.

Immediatamente una squadra di Latina è intervenuta in via Chiarastella a prestare soccorso, dopo che quella di Terracina aveva già verificato la presenza della bestiola.

Non sono state semplici le operazioni di recupero proprio a causa della fitta vegetazione e dei rovi, ma alla fine un vigile è riuscito a raggiungerlo e a portarlo in salvo. L’animale, apparentemente in buono stato anche se impaurito, è stato consegnato alla polizia locale per poi essere affidato al servizio veterinario della Asl.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti