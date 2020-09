Pontina, lavori tra Borgo Piave e via Isonzo: traffico bloccato verso Terracina

Pontina bloccata in direzione sud verso Sabaudia, all’altezza di Borgo Piave. Gli automobilisti segnalano file chilometriche. Dopo le 16 qualcuno, dopo essere rimasto fermo per lungo tempo, ha deciso di uscire dalla SS148 e passere in città.

Il disagio è dovuto ai lavori realizzati da Anas proprio tra Borgo Piave e via Isonzo, all’altezza del chilometro 72. “Si circola solo in complanare” questo il messaggio del servizio Astral Infomobilità. Le code di auto vanno avanti da questa mattina: erano state registrate sempre da Astral già 5 ore fa.