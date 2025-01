Fondi, Epifania di sangue sulla Flacca: famiglia distrutta

Giornata tragica per una famiglia originaria di Fiumicino, coinvolta in un incidente stradale sulla via Flacca, nei pressi di Fondi, al chilometro 8.700 tra Capratica e Tumulito, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì di Epifania.

Quattro i passeggeri di una Range Rover, che stava viaggiando in direzione Terracina quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto condotta dalla donna ha invaso l’altra corsia andando ad urtare un muretto, che costeggia un canale, facendo da trampalino

Morto sul colpo un uomo di 44 anni, seduto sul lato passeggero, trasportati al “Dono Svizzero” di Formia in codice rosso la moglie, in coma farmacologico insieme al feto di sette settimane che porta in grembo, e i due figli di 2 e 7 anni.

Sul posto sia gli operatori del 118, sia la polizia locale per i rilievi del caso. Il tratto di strada è stato poi chiuso al traffico per permettere agli operatori di svolgere le attività di soccorso.

Salgono a quattro le vittime dell’asfalto sulle strade pontine dall’ inizio del 2025.