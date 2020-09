Formia, fake news della zona rossa: denunciato blogger

È stato denunciato per procurato allarme il blogger che aveva diffuso false dichiarazioni attribuite al Prefetto di Latina, successivamente smentite dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.

Si tratta di M.O., blogger del posto: l’uomo, ponendo in risalto la notizia che un noto imprenditore locale era risultato positivo al Covid-19, aveva postato la notizia, del tutto infondata, che il Prefetto stesse considerando di certificare Formia come “Zona Rossa”.

Questa ed altre notizie false si sono diffuse tra i cittadini, anche tramite app di messaggistica istantanea, creando ansia e timore tra la cittadinanza ed intasando i centralini istituzionali.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare ulteriori responsabilità nella vicenda.