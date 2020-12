Gaeta, un’esplosione e un sospetto terrorista sul pontile Petroli: l’esercitazione

Un’esplosione nel porto di Gaeta. Un ordigno preparato da un sospetto terrorista abusivamente imbarcato a bordo della Motocisterna “Lisca nera”, ormeggiata presso il Pontile Petroli del sorgitore gaetano. A seguito della deflagrazione si è sviluppato un incendio a bordo.

E’ stata fortunatamente soltanto un’esercitazione che si è svolta, oggi pomeriggio presso il Pontile Petroli di Gaeta, un’esercitazione complessa “senza preavviso”. Pianificata e coordinata dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta, rientra nell’attività addestrativa che periodicamente viene svolta per migliorare il livello di preparazione degli equipaggi dei mezzi navali e terrestri della Guardia Costiera e degli altri organi ed enti cooperanti nelle emergenze antincendio, antinquinamento o di possibile minaccia terroristica.

La sala operativa della Capitaneria di porto, ricevuta la richiesta di soccorso del comandante della nave, ha assunto il coordinamento delle operazioni, dando avvio alle procedure previste per fronteggiare l’emergenza in corso.

Sono intervenuti, così, i militari del Nucleo portuale della Guardia costiera per verificare le condizioni di sicurezza sul pontile, unitamente al personale della polizia di Stato e dei carabinieri per garantire gli aspetti dell’ordine pubblico.

Messa in sicurezza l’area portuale ed i membri dell’equipaggio, i Vigili del fuoco hanno iniziato le azioni di spegnimento dell’incendio a bordo, impiegando l’autobotte intervenuta e, da mare, la motobarca.

I mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno garantito, invece, la necessaria cornice di sicurezza in mare. E’ stato inoltre messo in salvo un marittimo rimasto ferito nell’incendio, per le necessarie cure sanitarie.

Durante lo svolgimento delle procedure di contenimento dell’emergenza, il personale di vigilanza privata in servizio di sicurezza presso Pontile, ha intercettato un individuo sospetto in rapido allontanamento dal luogo dell’evento, in direzione dell’uscita dell’impianto portuale. Ha così attirato l’attenzione delle forze di polizia, riferendo loro l’accaduto e consegnando il sospettato per gli accertamenti investigativi.

La simulazione di un contestuale sversamento in mare di carburante, dovuto alla deflagrazione, ha comportato infine l’attuazione del piano locale antinquinamento emanato dalla Capitaneria di porto di Gaeta, disponendo l’intervento dei mezzi impiegati in attività di disinquinamento.

All’esercitazione hanno concorso anche i Servizi tecnico-nautici – i Piloti del porto, gli Ormeggiatori del porto ed i Rimorchiatori con un mezzo in ausilio alle operazioni di spegnimento. L’addestramento ha contribuito a perfezionare lo scambio di informazioni e comunicazioni, migliorare la cooperazione e la direzione delle attività operative nonché elevare gli standard addestrativi degli equipaggi dei mezzi navali e terrestri per una risposta immediata in caso di emergenza reale in mare ed in porto.