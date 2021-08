Generazioni di politici, Zaccheo si presenta ufficialmente insieme ai suoi giovani

“Non partiamo da zero. Dopo dodici anni di immobilismo, serve non un uomo solo al comando, ma una squadra per far ripartire Latina”.

Vincenzo Zaccheo riparte da quel 15 aprile 2010, suo ultimo giorno da sindaco. La tempra di sempre, a 74 anni è di nuovo candidato alla guida della città.

Esperienza che, dopo gli anni da parlamentare, ha vissuto due volte a partire dal 2002, vittoria al primo turno, per arrivare a quella attraverso il ballottaggio.

Un termine che non viene contemplato il giorno della sua presentazione ufficiale e delle otto liste che lo sosterranno, composte da giovani e mestieranti (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro, Latina nel Cuore, Cambiamo Latina!, Rinascimento, Vola Latina).

Un passaggio generazionale della classe politica, su cui Zaccheo, rivolgendosi alle nuove leve, raccomanda di: “Tornare alla militanza, seconda la vecchia logica dei partiti e quindi prendere l’auto per attaccare i manifesti”.

C’è molto ottimismo ed entusiasmo al Circolo Cittadino, il senatore Nicola Calandrini (FdI) non contempla nemmeno la parola ballottaggio, perché: “Il 4 ottobre avremo Vincenzo Zaccheo sindaco”.

Sulla stessa lunghezza d’onda gli altri senatori Gianfranco Rufa (Lega), Marinella Pacifico (Coraggio Italia) e soprattutto chi, come Alessandro Calvi (FI), ha condiviso con Vincenzo Zaccheo la vita amministrativa della città.

E si riparte proprio da dove ha lasciato, perché come suggerisce la moderatrice dell’incontro, la giornalista Sarina Biraghi, è un ritorno al futuro: “Assolutamente sì – commenta Zaccheo – oggi si parla di progetti il cui iter è iniziato con il sottoscritto e che con me sindaco andrebbero esclusivamente portati avanti”.

Portualità a Foce Verde, università negli edifici di fondazione, infrastrutture, tornano temi cari all’agenda di Zaccheo, che apre effettivamente al futuro, attraverso la Consulta Permanente dei movimenti giovanili, espressione dei giovani candidati che sosterranno la candidatura, tra partiti e liste civiche.

I componenti sono Fabrizio Almanza (Gioventù Nazionale), Marco Pietrandrea Andrea (Lega Giovani), Luca Palmegiani (Forza Italia Giovani), Giovanni Romano (UdC Giovani), Francesco D’Alfonso (Cambiamo Latina), Lorenzo Cirelli (Vola Latina), Lorenzo D’Erme (Latina nel Cuore) e Matteo Giancola (Associazione “Foedus”).

Sono stati loro ad iniziare i lavori, prendendo parola, motivando la loro scelta. Ultimo a parlare, come si conviene in politica, Vincenzo Zaccheo, che ha dato appuntamento a sabato 4 settembre per illustrare il programma di ogverno, già in parte anticipato.