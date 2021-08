Miss Latina Beach 2021: moda, arte e spettacolo fronte mare

Lo stabilimento balneare Kalysa Beach è pronto ad ospitare mercoledì 1 settembre dalle ore 22 “Miss Latina Beach 2021”.

L’evento, il primo a distanza di 10 anni dall’ultima sfilata di moda svoltasi a Latina, darà la possibilità a ben 15 ragazze, accuratamente selezionate dalla giuria di affacciarsi al mondo della moda, dell’arte e dello spettacolo.

Molti sponsor hanno aderito e appoggiato con grande entusiasmo l’iniziativa.

Per l’occasione sarà allestito un palco 6×4 con ben 12 mt di passerelle dove le 15 ragazze si contenderanno la fascia di miss Latina Beach.

I membri della giuria sono tutti appartenenti al mondo della moda arte e spettacolo e tra questi spiccano i nomi di Celeste Silvestro, ex modella e presentatrice della serata, Ornella Vidal, ex modella e formatrice di corsi di portamento ed il noto artista di Latina Pio sapone. Padrino della serata l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e noto personal trainer Davide Di Porto.

A presentare la serata come precedentemente annunciato saranno Celeste Silvestro e l’ideatore della serata il noto personal trainer pontino Yvon Tomassini.

Per l’occasione sarà possibile prenotare una splendida cena fronte mare presso lo stsabilimento, in attesa delle 15 bellezze pontine che si sfideranno sul palco del Kalysa Beach.