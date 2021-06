Gestivano lo spaccio di cocaina a Norma, tre arresti dei carabinieri

Spacciatori e assuntori dello stesso posto. Un giro di cocaina concentrato nel paese di Norma, gestito da un gruppo criminale locale di 4 persone, smantellato dai carabinieri. E’ l’esito di indagini partite ad inizio 2020. Tecniche investigative, osservazioni, pedinamenti dei carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia.

Sono stati arrestati e trasferiti nei carceri Rieti e Roma Rebibbia due 41 enni, mentre un 30 enne si trova ai domiciliari. Per una donna di 46 anni è scattato invece dell’obbligo di presentazione giornaliero alle forze dell’ordine.

Nel corso dell’operazione è stata sequestrata droga, soldi e materiale per il confezionamento.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Latina Mario La Rosa, su richiesta dei pubblici ministeri sostituto Procuratore Valentina Giammaria e il procuratore Giuseppe De Falco.

Si indaga adesso sui canali di approvvigionamento della droga, da dove proveniva e chi si preoccupava di recapitarla a Norma.

La notizia è stata commentata dal sindaco Gianfranco Tessitore: “Mi congratulo con le forze dell’ordine, per il loro operato di ogni giorno, oltre che per l’attività specifica di contrasto ad un fenomeno che va punito. Non è facile presidiare, per carenza di personale, i piccoli centri, quindi risultati simili assumono una valore maggiore, oltre a restituire un senso di legalità alla comunità”.