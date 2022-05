“Giro dell’Agro Pontino”, domenica la nona tappa a Priverno

Il “Giro dell’Agro Pontino” di Opes è giunto alla 9a tappa, domenica 15 maggio si terrà il 2° trofeo Fulvio Fiormonti, a Priverno, con ritrovo alle 7.30 presso il Bar Palombini in via Prof. Antonio Caradonna.

“La 9° tappa vedrà impegnata la società Fiormonti Team che è ormai un team fortemente protagonista all’interno del giro – spiegano dalla Commissione Ciclistica Opes – Da anni, il responsabile Angelo Impemba, che non si è mai tirato indietro dalle sue oculate scelte, ci ha abituati a gare dure e spettacolari, magistralmente organizzate.

Per il secondo anno consecutivo si torna sulle strade del Comune di Priverno, che con la sua particolare posizione, arroccata su due piccole colline, non fa sconti in merito al dislivello complessivo di fine gara sulle gambe degli atleti. Siamo certi – concludono – che lo spettacolo in questo 2° Trofeo Fulvio Fiormonti, non si farà minimamente desiderare”.

Start ufficiale alle 9 e via per 64 chilometri che partiranno da via Salvo D’acquisto, per passare poi in via Torretta Rocchigiana, SS 156 ed arrivo in via Madonna delle Grazie.

Il giro sarà da ripetere per 8 volte prima di poter tagliare il traguardo.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino.

Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.