Grave incidente a Latina, due feriti

Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in stradal del Crocifisso, tra Borgo Piave e Borgo Santa Maria. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina intervenuti per i rilievi, una Mercedes Classe A lanciata a forte velocità ha centrato frontalmente la fiancata di una Ford Fiesta. Dopo l’impatto, molto violento, la prima vettura ha proseguito la propria corsa ribaltandosi più volte, e si è fermata nel fosso che costeggia la carreggiata, sul lato opposto, dopo avere abbattuto il ponte di accesso di un’abitazione.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e hanno richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario per il trasporto d’urgenza in ospedale. Ad avere la peggio è stato l’uomo che sedeva al volante della Mercedes, rimasto intrappolato tra le lamiere: sono stati i Vigili del Fuoco a estrarlo dell’abitacolo per affidarlo ai sanitari. Durante i rilievi la strada è stata chiusa al traffico.