I doni di Fratelli d’Italia chiesti a Babbo Natale per Latina e l’Italia

Sotto l’albero di Natale di piazza del Popolo a Latina i doni chiesti da Fratelli d’Italia. Capitanati dal senatore Nicola Calandrini, gli esponenti del partito di Giorgia Meloni si sono ritrovati questa mattina al flash mob lanciato nei giorni scorsi.

Muniti di pacchi regalo con su scritto “Lbc a casa”, “Una città pulita”, “Governo Conte a casa”, “No Ius Soli”, “No plastic tax” “No sugar tax”, per citarne alcuni, il coordinamento locale di FdI ha voluto simboleggiare quali a suo dire sarebbero i doni più graditi a Latina e all’Italia.

Al flash mob oltre al senatore Calandrini, coordinatore provinciale del partito, erano presenti la dirigente locale e organizzatrice dell’iniziativa Daniela Vivolo, il portavoce comunale Gianluca Di Cocco, il gruppo consiliare e gli appartenenti ed esponenti del coordinamento comunale.

“Ringrazio gli amici del partito di Latina che hanno avuto questa brillante idea che riguarda il governo nazionale e locale – ha dichiarato Calandrini -. Ci auguriamo che il governo nazionale prima o poi vado a casa. Con la Manovra di Bilancio si è toccato l’apice negativo. Speriamo che dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna in cui manderemo a casa il governo PD, potremmo portare l’Italia intera al voto. Sul governo locale siamo in condizioni simili: l’amministrazione non è mai partita e ha difficoltà a pianificare il futuro di Latina, ci auguriamo anche in questo caso che possa arrivare un governo che dia fiducia ai cittadini”.

“Abbiamo ripreso un’iniziativa nazionale che stiamo tenendo in diversi comuni italiani – ha detto Vivolo -. Ci auguriamo che questi regali diventino realtà nel prossimo anno a partire dalla possibilità di andare al voto”.

“Il gruppo di Fratelli d’Italia ha pensato di fare questo flash mob nella città di Latina per portare dei doni sotto l’albero di Natale – ha aggiunto il portavoce Gianluca Di Cocco -. In ogni pacco c’è un dono che noi vorremmo fare ai cittadini, per dare una svolta sul piano nazionale e locale. Con questi doni vogliamo risollevare il territorio”.

“Questa iniziativa mette in evidenza che nella nostra città e nella nazione ci sono deficienze che dobbiamo colmare. Come centrodestra stiamo collaborando per riprendere in mano la città e l’Italia. Ci ritroveremo l’anno nuovo più forti di prima”, ha dichiarato Andrea Marchiella, capogruppo FdI nel Comune di Latina.

“Con questi pacchi – ha concluso il consigliere comunale Raimondo Tiero – stiamo sensibilizzando la cittadinanza su alcune problematiche che sono particolarmente attenzionate dal nostro partito. Saremo pronti a portare avanti altre iniziative prossimamente”.

