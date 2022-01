Si mantiene in quota il virus del Covid in provincia di Latina, determinando nelle ultime 24 ore due decessi ed altri 1561 casi di positività accertati. Il bollettino della ASL riporta come le vittime siano nei comuni di Latina ed Aprilia, comuni che registrano il maggior numero di contagiati, rispettivamente 326 e 315. Ben 128 casi a Terracina e 101 a Fondi. Solo l’Isola di Ventotene è Covid free. I guariti sono 296, i nuovi ricoveri 11. I vaccinati sono stati 5527, di cui, media giornaliera costante, 545 somministrazioni di prima dose. Per la seconda sono 802 i vaccini, che arrivano a 4180 di terza dose (booster). Ecco il dato dei contagi in ogni comune.

328 Latina

315 Aprilia

128 Terracina

101 Fondi

98 Formia

72 Cisterna

58 Sabaudia

57 Sezze

56 Gaeta

54 Pontinia

50 Minturno

35 Sermoneta

30 San Felice Circeo

28 Priverno

25 Itri

22 Cori

17 Monte San Biagio

16 Lenola, Sonnino

12 Santi Cosma e Damiano

8 Norma

7 Castelforte, Ponza

5 Maenza

4 Bassiano, Spigno Saturnia

3 Roccagorga

2 Prossedi, Sperlonga

1 Campodimele, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci