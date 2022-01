Liti e violenze sulle donne tra le mura domestiche, due arresti ad Aprilia

Due arresti in poche nel territorio apriliano per violenza di genere, nei confronti delle donne, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno del c.d. “Codice Rosso”, ovvero la legge che definisce e persegue questo tipo di reati. Una lite familiare in corso è stata segnalata alla Centrale Operativa, con l’intervento del personale della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, che ha arrestato in flagranza di reato un 38 enne originario di Roma per resistenza a pubblico ufficiale. L’ex moglie, parte offesa, ha sporto ulteriore denuncia/querela nei confronti dell’uomo. A Campoverde è finito in manette un 38enne originario del Marocco, che si era reso irreperibile e sul quale pesavano gravi indizi di colpevolezza per il reato di maltrattamenti in famiglia, nei confronti dell’ex convivente.