“Il Golfo non si lega”, flash-mob delle sardine a Formia

“Il Golfo non si Lega”: sabato 21 dicembre flash mob delle sardine anche a Formia. L’appuntamento è alle 18 in piazza Vittoria.

Lo scopo dei proponenti, che ha creato la pagina Facebook “6000 sardine Formia”, è quello di “far venire ‘il mal di mare’ a quanti con il proprio populismo, comunicazioni vuote e fake news, hanno avuto campo libero nell’insultare e distruggere la politica sana e la vita stessa delle persone”.

In piazza Vittoria non saranno ammesse bandiere, né insulti né qualunque forma di violenza.

“L’invito a partecipare – fanno sapere le sardine del Sud Pontino – è rivolto a quanti, in questi anni, si sono sentiti offesi, turbati e minacciati nelle loro libertà, ma non per questo hanno reagito con la violenza. La piazza di sabato è destinata ad essere occupata pacificamente per dire no a coloro i quali dimenticano e oltraggiano la nostra Costituzione, dimenticando e oltraggiando quanti hanno dato la vita per renderci una comunità libera e democratica”.

Gli organizzatori raccomandano la massima puntualità perché il flashmob sarà di breve durata e seguirà un format ben preciso.

Ulteriori informazioni sull’evento di sabato sono acquisibili sulla pagina Facebook “6000 sardine Formia” e sull’evento fb “Flashmob il Golfo non si lega”.

