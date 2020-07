Ilary Blasi fa la spesa a Sabaudia, Francesco Totti: “Non dimenticare la Nutella”

Lunga treccia per Ilary Blasi che si fa scattare una foto per i fan mentre fa la spesa a Sabaudia in infradito e mini pantaloncino. A guardare bene sembra proprio il Conad della cittadina. Carrello pieno e uno sguardo forse a passate di pomodori e legumi. Continua così, nella quotidianità e semplicità la vacanza di Ilary sul lungomare pontino.

Francesco Totti, scherzando come sempre e confermando l’ottimo rapporto tra i due le risponde: “Non dimenticare la Nutella”. La showgirl era stata immortalata qualche giorno fa in spiaggia e anche il capitano potrebbe farsi vedere presto in provincia di Latina. Chissà se anche quest’anno opteranno per una gita a Ponza e più in generale sulle isole pontine, alle prese ora con qualche problemino con le misure anti Covid.