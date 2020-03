Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in via Cori. Due auto, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate e una Fiat Panda è finita fuori strada. Sul posto immediatamente sono arrivati i soccorsi e per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente la strada tra Giulianello e Cori.

Lo ha comunicato Astral Infomobilità. Seguiranno aggiornamenti.