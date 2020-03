Offerte Placet per la luce e il gas: cosa sono e come funzionano

Le offerte legate alla fornitura energetica sono davvero tante da quando è stato introdotto il Mercato Libero. Un’abbondanza prevedibile, è vero, ma che spesso e volentieri crea nei consumatori una certa confusione. L’effetto abbastanza scontato e più frequente è che in molti desistono dall’idea di cambiare fornitore e finiscono per rimanere ancorati al Mercato Tutelato. Proprio per evitare questa situazione e cercare di rendere la materia meno ostica, oggi si approfondirà la questione relativa alle offerte Placet e alla loro convenienza.

Offerte Placet: di cosa si tratta e quando convengono

Le offerte Placet sono state introdotte il 1 gennaio 2018 direttamente dall’Ente per l’Energia, l’ARERA, e rese operative sin dal marzo successivo. Si tratta di offerte di energia con tariffe standardizzate, definite più esattamente come tariffe a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela. L’idea originaria era di consentire all’utente di comparare più facilmente le varie proposte che arrivano dal Mercato Libero, sia per la luce che per il gas. In pratica c’è un protocollo fissato da Arera che permette ai venditori che operano nel libero mercato di comporre delle offerte standard bloccate al fine di agevolare la valutazione da parte del consumatore. Infatti le offerte PLACET presentano caratteristiche contrattuali prestabilite dall’ARERA e comprendono solo la fornitura di energia senza servizi aggiuntivi. Le offerte PLACET possono essere molto convenienti, soprattutto se non si sa verso quale nuovo venditore andare e si preferisce riporre la propria fiducia su quanto stabilito dall’autorità garante.

Come funzionano le offerte placet

Le aziende inseriscono nelle offerte PLACET le condizioni proposte dall’Autorità, dove il prezzo è strutturato in base alla tipologia di clientela che ha la possibilità di scegliere tra le due formule di offerta: fissa oppure variabile. La fissa è predeterminata e dura per 12 mesi, la variabile invece viene aggiornata periodicamente dall’ARERA, in base al costo all’ingrosso della luce e del gas. Rimangono comunque a carico dell’Autorità sia l’onere di stabilire il prezzo della materia energia che le condizioni contrattuali, mentre l’aspetto economico è fissato dal venditore e ha una valenza annuale. Per capire in concreto di cosa si parla, è possibile visitare i siti di fornitori che propongono un’offerta Placet come Accendi Luce&Gas Coop, dove ci si può fare un’idea dei costi del servizio. Invece, per comprenderne esattamente la configurazione, è sempre bene ricordare che le possibilità di scelta prevedono una tariffa predeterminata valida per 12 mesi e una che l’ARERA modifica in funzione del Mercato. Le condizioni contrattuali sono in ogni caso fisse e inderogabili, il che vuol dire che nessun venditore del Mercato Libero potrà applicare le proprie o modificare quelle stabilite. Quindi queste offerte, da qualsiasi azienda provengano, dovranno riportare tutte gli stessi dati, almeno per quello che riguarda la definizione delle voci di spesa e gli importi unitari.

Queste offerte, a bene vedere, sono quindi utili per chi vuole passare al mercato libero dell’energia senza dover perdere troppo tempo dietro allo studio delle varie offerte disponibili e, allo stesso tempo, offrono ai consumatori l’occasione di provare un nuovo fornitore verificando l’efficacia del servizio offerto.