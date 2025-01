Incidente sulla Litoranea: un’auto si ribalta

Grave incidente questa mattina all’incrocio tra la Litoranea e la Strada della Lavorazione, dove due auto, una Ford Galaxy e un SUV Mercedes, sono rimaste coinvolte in un violento scontro. Ad avere la peggio è stato il SUV, che si è ribaltato a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai feriti. Rilievi della polizia locale.

L’incrocio, già noto per essere un punto critico della viabilità locale, è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.