Intimidazione a Fondi, incendiate nella notte due auto

Paura nella notte a Fondi, dove un’incendio ha distrutto due auto in via Caboto, proprio nel cuore della città nei paraggi del palazzo del Comune. Le fiamme hanno avvolto una Opel Astra e una Renault Megane di proprietà di un esponente di spicco della comunità indiana locale, una persona molto conosciuta in città.

L’allarme è scattato in pieno notte, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato locale. Fiamme che sarebbero nate a seguito di un innesco e per questo gli agenti delle volanti intervenuti, hanno richiesto l’ausilio della Polizia Scientifica. Si continua ad indagare.