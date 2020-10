Investito il “Capitano” Coia, il podista di Roccagorga ricoverato nella Capitale

Grave incidente per Antonio Coia, 56 anni, di Roccagorga. Il podista è stato investito ieri mattina, mentre era in bicicletta vicino Giuliano di Roma.

Coia stava pedalando quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stato travolto da un’auto. L’impatto con l’asfalto è stato violento e il 56enne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Ha riportato un trauma cranico, la frattura di alcune costole e problemi ad un polmone.

La notizia ha colpito la comunità di Roccagorga dove Coia, il “Capitano”, è molto conosciuto in quanto membro dell’associazione sportiva Asd Roccagorga. Tanti i messaggi di auguri anche sul suo profilo Facebook.