La violenza non va in vacanza ad Aprilia, “Donne al Centro” sempre attivo

Il Centro Antiviolenza di Aprilia “Donne al Centro” anche questo anno resta operativa per tutta l’estate, rispettando i consueti orari di apertura settimanale (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00).

Il Centro Antiviolenza distrettuale di Aprilia ha sede presso il Polo “CulturAprilia”, al Km 46,600 della Pontina. Per informazioni o appuntamenti è possibile mettersi in contatto con un operatore al numero telefonico 328 7774577, attivo 24 ore su 24.

Nato nel luglio del 2018 dalla partnership fra il Comune di Aprilia e l’Associazione Centro Donna Lilith di Latina, dall’inizio del 2021 Donne al Centro ha già ricevuto 73 richieste per iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza e/o di messa in protezione.

Il dato conferma l’importanza di un servizio come quello offerto dalla struttura, punto di riferimento per le donne del Distretto Socio-Sanitario LT1 che si trovano in temporanea difficoltà a causa della violenza subita. La struttura, infatti, è un presidio non solo per Aprilia, ma anche per gli altri comuni distrettuali (Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima) ed è fondamentale per affiancare, guidare, tutelare tutte le donne vittime di violenza, nonché i minori spesso coinvolti in situazioni come queste.