Latina, auto distrutta dalle fiamme: cause in accertamento

Alle prime ore di questa notte, sabato primo giugno, è scoppiato un incendio in via Pantano d’Inferno a Latina, coinvolgendo una vettura all’interno di un’area privata all’aperto. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto tempestivamente dopo che le segnalazioni erano giunte al NUE112.

Una volta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento delle fiamme.

In collaborazione con la Polizia di Stato, è stato condotto un accurato controllo della zona per individuare elementi utili a stabilire le cause dell’incendio, che al momento restano in fase di accertamento.