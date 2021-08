Latina Basket, si riparte con una nuova stagione

Da pochi giorni è iniziata la nuova stagione della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che si appresta a disputare per l’ottavo anno consecutivo la seconda serie Nazionale del basket maschile, di cui sei insieme al Coach Franco Gramenzi.

Partendo dalle tre conferme, Passera, Fall e Mouaha, la società pontina ha modellato e strutturato la formazione che affronterà il campionato di Serie A2 Old Wild West 2021/22, iniziando dalle sfide ufficiali di Supercoppa, che andranno in scena durante la pre-season per arrivare all’esordio del torneo in programma domenica 3 ottobre.