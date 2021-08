Latina Calcio, chiesto il rinvio di Coppa Italia e della prima del Campionato

Il presidente Terracciano ha inviato una nota per sottolineare il ritardo con cui la FIGC ha rilasciato la relativa licenza nel campionato professionistico a seguito dei numerosi ricorsi proposti dalle società escluse che ha comportato anche lo slittamento dell’operatività sul portale federale per avviare tutte le pratiche relative al tesseramento dei giocatori.

Solo il 9 agosto scorso il Latina Calcio 1932 ha avuto il consenso ad operare e nonostante l’impegno dei vertici societari, ancora non è chiuso il relativo tesseramento iniziato solo sette giorni fa. Da non sottovalutare anche il ritardo della preparazione dei giocatori alcuni dei quali arrivati solo nelle scorse 48 ore e che potrebbero andare incontro ad eventuali infortuni. La richiesta di stamattina servirà a svolgere con qualche giorno in più i diversi adempimenti per completare la rosa nerazzurra.