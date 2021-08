Ponza, aperta un’inchiesta sullo scontro tra lo yacht e la motocisterna

La guardia costiera di Ponza ha prestato soccorso a 6 persone di nazionalità francese presenti a bordo dello yacht “Main Time” di 24 metri che alle 04.00 di mattina del 14 agosto ha subito una collisione con la Motocisterna “Cesare”, a causa dei danni subiti l’unità da diporto è parzialmente affondata ed attualmente si trova in sicurezza nelle acque di Cala Inferno.

L’Autorità marittima ha diffidato l’Armatore all’immediata rimozione del relitto anche ai fini della tutela ambientale; nel frattempo continuano le verifiche giornaliere per accertare la stabilità del relitto e scongiurare ogni forma di inquinamento del delicato ambiente marino e costiero dell’Isola di Ponza. Il Comandante della guardia costiera di Ponza, Diego Caglivo, coadiuvato dal proprio personale militare, ha avviato un’inchiesta per comprendere le cause dell’incidente.