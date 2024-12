Latina, controlli straordinari nelle zone della movida

La Polizia di Stato di Latina ha coordinato un servizio straordinario interforze nelle serate di venerdì e sabato per garantire maggiore sicurezza nelle aree della movida, a seguito di recenti episodi di cronaca che hanno scosso la città nei passati weekend.

Dai controlli effettuati dalle varie forze dell’ordine, sono state identificate 113 persone e controllati 12 veicoli con altrettanti alcoltest, con 12 sanzioni al Codice della Strada. Un individuo è stato segnalato per possesso di droga. Su 16 esercizi commerciali controllati, tre sono stati sanzionati per irregolarità amministrative, e uno denunciato per omessa manutenzione dei dispositivi di sicurezza.

I controlli continueranno nelle prossime settimane per garantire ordine pubblico e prevenire reati, con un’attenzione particolare ai luoghi di maggiore aggregazione del capoluogo pontino.