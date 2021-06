Latina, è finale play off dopo una maratona infinita con la Nocerina

Latina – Nocerina 1-1. Due gol nei tempi supplementari e 132 minuti di gioco complessivi. Una maratona che premia il Latina, pronto ad affrontare nella finale play off di sabato al Francioni, il Savoia, che ad un passo dai supplementari è riusciti ad avere ragione di una Vis Artena ma doma. Un rigore di Di Renzo nel primo tempo supplementare ha spianato la strada ai pontini, che dopo avere sciupato il gol della sicurezza ad inizio secondo tempo supplementare con lo stesso attaccante, hanno tenuto il fiato sospeso nell’ ultimo ulteriore minuto di recupero, dopo l’uscita errata di Alonzi che ha favorito il gol di Rizzo.

Cronaca

Ottimo primo tempo, la posta in palio fa da carburante alla partita, sull’acceleratore sin dall’avvio. Il pressing della Nocerina produce in sequenza pericoli sui calci piazzati, in particolare sugli sviluppi del corner al 2’, la maldestra uscita di Alonzi è un aggravante, ma la difesa fa scudo su Dammacco. Non sta a guardare il Latina, che affida la prima giocata di qualità a Barberini, il quale percorre la linea di fondo campo, cercando il gol chirurgico, negato dai piedi di Volzone. Pontini ancora insidiosi e per due volte consecutive all’ 8. La prima sul colpo di testa di Giorgini, schiaffeggiato da Volzone sulla traversa e sulla ribattuta di Corsetti, respinta da Dammacco sulla linea di porta. Si gioca e si sbaglia al tempo stesso, al 14’ parte il contropiede nocerino, terminale è El Bakhtaoui, diagonale tra le braccia di Alonzi. Gara veloce, al 17’ rasoterra forte di Corsetti, Volzone si tuffa per la presa. Primo crocevia al 28’. Ingenuo atterramento di Pompei da parte di Katseris. Calcio di rigore, che Corsetti spedisce a lato. Si arriva direttamente al 42’: punizione conquistata e battuta a giro da Sarritzu, che Volzone vola ad intercettare.

Ripresa

Due minuti, accelerata sull’out mancino di Corsetti, preferendo il tiro da posizione defilata, respinto da Volzone, al più opportuno cross nel mezzo. All’11 riparte la Nocerina, El Bakhtaoui imbuca in area Dammacco, destro a giro alto sulla traversa. La gara si assopisce per risvegliarsi dal 34’. Il neo calabrese ha il colpo in canna, sinistro murato da Donnarumma che si getta a corpo morto sull’attaccante.Al 35’ dal limite dell’area El Bakhtaoui, cerca il destro che deviato da Pompei accarezza la base esterna del palo. Al 39’ scontro terribile tra Saporito e Donida, che fortunatamente si rialzano dopo qualche minuto di apprensione. Non accade altro. Si vai supplementari.

Supplementari

L’extra time inizia benissimo per i pontini, che dopo due minuti beneficiano di un altro rigore concesso per tocco con il braccio di Donida, nel tentativo di contrastare Calabrese. Di Renzo dal dischetto spiazza Volzone. Secondo tempo supplementare. Ripartenza di Mastrone, dentro per Calabrese, che coglie l’esterno della rete. Al 3’ retropassaggio errato della difesa molossa, Di Renzo ha il match ball, ma centra Volzone in uscita. Poi negli ultimi istanti il pareggio di Rizzo, ma il regolamento premia i pontini.

Tabellino

LATINA – NOCERINA 1-1

LATINA (3-4-3): Alonzi; Allegra (5’st Di Emma), Esposito, Giorgetti; Mastrone, Barberini (46’st Ricci), Sevieri (3’st Garufi), Pompei; Sarritzu (16’st Alessandro), Di Renzo, Corsetti (32’st Calabrese).

A disp. Ciammaruconi, Di Mino, Calagna, Atiagli

All. Scudieri

NOCERINA (3-4-2-1): Volzone; Rizzo, Morero (5’st Sorgente), Donida; Katseris (31’pt Saporito), Donnarumma (6’st Garofalo), Esposito (5’st Petito), Vecchione; Dammacco (24’st Talamo), El Bakhtaoui; Diakite.

A disp. Sicignano, Pisani, Martinelli, Fois

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale

ASSISTENTI: Spataro di Rossano Calabro – Colaianni di Bari

MARCATORI: 3’pts Di Renzo (rig.), 18’sts Rizzo

NOTE: rigore fallito da Corsetti al 28’pt. Ammoniti Barberini, Sevieri, Ricci, Katseris, Donnarumma, Rizzo. Angoli 5-8. Rec. pt 2’, st 4’, pts 2’, sts 3’+1