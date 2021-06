Terracina, torna lo Street Workout dopo quasi due anni

Dopo quasi due anni di assenza è tornato lo “Street Workout” a Terracina sotto l’organizzazione di Antonio Vallone.

Lo Street workout è il format outdoor più grande d’Italia, famoso per la grande capacità di aggregazione oltre all’alto livello tecnico e professionale dei trainer che guidano gli eventi.

La scorsa domenica, infatti, un segnale di ripartenza ha coinvolto tutta Italia, grazie alle tappe realizzate a Terracina, Roma, Monza, Torino, Messina, Genova e Trani.

L’evento Street Workout è stato interamente dedicato a Simone Massaro, ideatore del format, prematuramente scomparso lo scorso dicembre. Per lui una maglia special edition e un pensiero sulle note degli U2 del suo amico ed organizzatore Antonio Vallone durante la tappa di Piazza Garibaldi.

In una nota l’organizzazione dichiara: “Era un evento atteso da tanto, troppo tempo, che a causa della pandemia era stato più volte rimandato. Per questo è stato ancora più bello vedere persone disposte a fare un passo prudente verso la normalità, con un occhio al passato ed uno al futuro, pensando al divertimento, alla libertà e alla voglia di stare insieme, condividendo delle sane emozioni Grazie alle attività commerciali che hanno sostenuto l’evento, il comune di Terracina per il patrocinio e la polizia locale per la collaborazione e disponibilità”.

Oltre al fitness, esibizioni di taekwondo con i ragazzi della Fenice del maestro Simone Longarini e a metà percorso, un flash-mob dance con le bambine della Precious Dance Academy.

Un centinaio i partecipanti all’evento, che per due ore sono stati intrattenuti con energia ed entusiasmo. Insieme a Vallone, due trainers venuti direttamente da Roma: Gianluca Ingargiola e Andrea Zenari, e l’ormai consolidato team che da oltre quattro anni organizza questi eventi: Maura Chiumera, Simona Corrado, Giada Collepardo, Giusy Larocca, Ines Vallescura, Gianluca Reale, Yailin Yohanet e la new entry Viviana Bisegna.