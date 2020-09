Latina, furto nella notte da Acqua e Sapone: le indagini dei carabinieri

Sono entrati nel negozio Acqua e Sapone di via San Carlo da Sezze nella notte, per il furto. Approfittando del buio si sono introdotti nel negozio che vende prodotti della casa e una volta all’interno hanno arraffato più merce possibile. Poi si sono dileguati in tutta calma. L’allarme infatti non ha suonato e i dipendenti si sono resi conto del colpo soltanto questa mattina, quando, aprendo il negozio hanno trovato tutto sottosopra.

Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri che hanno ispezionato i locali alla ricerca di elementi utili ad identificare i responsabili. Eventuali impronte, cicche di sigarette, segni di scarpe o scarponi. Poi hanno sentito il responsabile e i lavoratori ed è ora in corso la quantificazione del bottino. Il negozio è regolarmente aperto.