Latina, il comitato Nicolosi non rinnova il Patto di collaborazione

Il comitato di quartiere Nicolosi non rinnova il Patto di collaborazione con il Comune di Latina per l’area verde di via G.B. Grassi. La decisione è stata comunicata il 9 giugno scorso in videoconferenza all’assessore Leggio e al consigliere Di Russo. Si tratta di una scelta di protesta che i responsabili del comitato spiegano in una lunga nota.

“Pensavamo entusiasti – dicono – che il Patto ci avrebbe permesso di far rivivere un’area, in precedenza utilizzata come base di spaccio e totalmente abbandonata, ai bambini, agli anziani ed ai cani. Abbiamo sognato un parco giochi inclusivo, si abbiamo sognato perché il risveglio è stato dei peggiori, ci siamo ritrovati da soli a fare i giardinieri per il comune senza che lo stesso ci abbia minimamente sostenuto.

Abbiamo richiesto una sanificazione dell’area prima di prenderla in consegna ma abbiamo ricevuto semplicemente un taglio dell’erba, siringhe ed altro le abbiamo tolte con le nostre mani. Ci siamo accorti che dopo il furto della fontanella, avvenuto prima della firma, era stata staccata l’acqua e quindi abbiamo richiesto il ripristino del servizio (la fontanella l’avremmo ricomprata noi), ma a distanza di oltre un anno non siamo riusciti ad ottenere neanche un tubo con l’acqua.

Ci siamo spesi tantissimo per realizzare il nostro sogno, attraverso sponsor ed auto tassazione del Direttivo, siamo riusciti ad acquistare un tagliaerba. Abbiamo organizzato le festa dei nonni, la messa in dimora di alcuni alberi e pomeriggi ludici con i bambini e tanto vogliamo ancora fare….

Avevamo anche piantato numerose piantine che annaffiavamo con secchi d’acqua che trasportavamo dalla vicina scuola elementare. Proprio a causa dell’assenza dell’acqua oggi quelle piantine sono praticamente quasi morte tutte. Abbiamo pensato che attraverso il patto di collaborazione questa Amministrazione volgesse il suo sguardo in maniera più attenta al nostro quartiere ma così non è stato”.

Il comitato lamenta la mancanza di illuminazione, di segnaletica sulle strade, dei cassonetti rotti, la mancata potatura degli alberi.

“Ci preme sottolineare – hanno aggiunto – che alcune aree verdi del Comune di Latina verranno riqualificate con il progetto Upper, dal quale il parco del Nicolosi ne è rimasto fuori e non vedrà quindi alcuna riqualificazione. Restiamo a disposizione per altre collaborazioni a patto che ci vengano forniti strumenti validi e risposte concrete”.