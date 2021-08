Latina, l’ordine degli ingegneri entra nella rete dei Punti Europa

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina entra a far parte della rete regionale dei Punti Europa per garantire un servizio di informazione e assistenza in merito alle opportunità di finanziamento messe a disposizione dall’Unione Europea.

L’attivazione di questo sportello Punto Europa è frutto di un Protocollo d’intesa tra l’Ordine degli Ingegneri e la Regione Lazio a cui possono rivolgersi tutti i soggetti interessati ad accedere ai finanziamenti europei o ad avere informazioni e consulenza circa le opportunità derivanti dai finanziamenti e l’utilizzo delle risorse comunitarie.

La Regione Lazio ha voluto ampliare la rete d’informazione sui contributi europei in un’ottica di sistema: prevede la possibilità di ospitare presso le amministrazioni pubbliche o private i “Punti Europa” al fine di promuovere e potenziare l’attività informativa sulle opportunità di finanziamento offerte dai fondi SIE (Strutturali e di Investimento Europei) gestiti dalle Regioni e dai fondi europei gestiti direttamente dal UE. L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina ha aderito alla rete regionale dei Punti Europa e con la sigla del Protocollo ha avviato le procedure per l’attivazione del servizio sul territorio.

Lo sportello, operativo dal mese di luglio presso la sede dell’Ordine in piazza Celli n.3, intende essere uno strumento di primo orientamento per tutti i soggetti che vogliono saperne di più sui finanziamenti europei e le possibilità di accesso agli stessi.

In una nota Giovanni Andrea Pol, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Latina e della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, spiega “Lo sportello sarà in grado di offrire a tutti gli interessati, non solo alle imprese, un servizio immediato e puntuale di informazione e assistenza sui fondi, favorendo lo scambio delle migliori pratiche in tema di utilizzo delle risorse comunitarie, promuovendo attività di studio, ricerca e formazione relativamente ai temi del Europa e della progettazione, anche attraverso l’organizzazione di seminari tematici e di aggiornamento, workshop e incontri divulgativi. La cultura del bando europeo può spaventare quando l’imprenditore si avvicina ad esso teme la complessità che c’è dietro e la trafila burocratica da affrontare. Il Punto Europa assisterà gli utenti nell’individuazione delle fonti di finanziamento disponibili e anche nell’interpretazione dei bandi”.