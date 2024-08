Latina, mancata precedenza all’incrocio: centauro in ospedale

Scontro nella tarda serata di ieri tra auto e scooter all’incrocio tra via Duca del Mare e via Garibaldi, nella zona centrale del capoluogo. Uno scooter, di grande cilindrata, guidato da un ragazzo. Il malcapitato è rimasto ferito nell’incidente, a seguito di una probabile mancata precedenza con un’ autovettura. Disagi al traffico della nevralgica zona di movida, obbligando gli automobilisti a deviare verso lo stadio Francioni. Sul posto i sanitari del 118 hanno provveduto alle cure del caso, trasportando in via precauzionale il ragazzo in ospedale. Rilievi degli agenti di Polizia Locale.