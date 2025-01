Latina, mercatini di Natale bersagliati dai ladri

Il mercatino di Natale a Latina si è rivelato un’esperienza complessa per gli artigiani e ambulanti che vi hanno partecipato. Oltre alle difficoltà organizzative iniziali legate all’avvio del bando per la disposizione delle bancarelle, i commercianti sono andati incontro all’ennesimo imprevisto: i furti. Nonostante la posizione centrale dell’area, i ladri hanno colpito con una certa frequenza e, in molti casi, sono riusciti ad agire indisturbati. Sebbene i bottini non fossero ingenti, i danni hanno comunque inciso sull’economia dei piccoli artigiani, perlopiù produttori di oggetti fatti a mano o venditori di collezioni limitate.

Come riportato da Latina Oggi, sono state le bancarelle situate lungo i lati di via Diaz quelle più colpite, in particolare quelle vicine al marciapiede destro per chi proviene da Piazza del Popolo, poiché quella era la zona più affollata dai passanti rispetto al centro del mercatino e consentiva ai malfattori di agire quasi indisturbati. I furti hanno riguardato soprattutto espositori di bigiotteria, accessori come sciarpe e cappelli, e oggetti facilmente prelevabili dai ladri. In alcuni casi, sono stati portati via anche interi espositori. Questo ha spinto gli esercenti a sorvegliare con maggiore attenzione le proprie bancarelle e a modificare l’allestimento, chiudendo alcune aree per limitare le perdite, soprattutto durante le ore di maggiore afflusso.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, mentre i commercianti, negli ultimi giorni di mercatino, hanno cercato di identificare clienti sospetti che si avvicinavano alle bancarelle con atteggiamenti dubbi.