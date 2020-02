Latina, minaccia di uccidere la moglie con l’accetta per gelosia: arrestato

Torna a casa ubriaco e la minaccia di morte davanti ai bambini per gelosia. Questo il racconto di una donna di origine romene che ieri sera, verso le 22 ha chiamato la polizia terrorizzata. In lacrime e infreddolita la donna era rimasta in strada, in via Corradini – tra i quartieri Campo Boario e Gionchetto – ad aspettare l’arrivo degli agenti.

Il marito era infatti ancora dentro casa e all’arrivo delle Volanti è uscito continuando ad accusarla di tradimento. Proprio mentre gli agenti ascoltavano la 42enne, l’uomo l’avrebbe ancora offesa e minacciata di morte.

I poliziotti, dopo aver messo in sicurezza l’uomo all’interno della volante, hanno perquisito l’appartamento trovando nascosto in un mobile della cucina, un’accetta con la quale l’arrestato, in più circostanze, avrebbe minacciato di morte la moglie.

Finalmente la donna ha trovato il coraggio di denunciare le continue violenze subite in ambito familiare, che si protraevano da tempo e che la costringevano a vivere in un continuo stato di soggezione e paura, per la propria incolumità e per quella dei propri figli minori.

Il 45enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e condotto presso il carcere di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

