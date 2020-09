Pontinia, incendio al ristorante: distrutto L’oasi di San Valentino

Un incendio ha distrutto oggi pomeriggio il ristorante L’Oasi di San Valentino, in Via dei Gricilli a Pontinia, al confine con Priverno. Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco: dalle 15 circa per tutto il pomeriggio.

Ignote ancora le cause che hanno scatenato il rogo, tuttavia una delle ipotesi riguarderebbe un fulmine che avrebbe colpito la struttura durante il temporale che si è abbattuto oggi sulla zona e su tutta la pianura pontina.

Al momento dell’incendio il ristorante era chiuso, non ci sono feriti.