Latina, strade pericolose: interrogazione su viale Le Corbusier

Depositata ieri l’interrogazione in merito alla sicurezza della strada di viale Le Corbusier nel tratto davanti il liceo Alessandro Manzoni.

In una nota Gianluca Bono, portavoce M5S di Latina, dichiara: “Come noto le problematiche in questa città sono tante, tra queste quelle relative alla viabilità che, in alcuni punti, risulta particolarmente critica o insicura.

Dunque, ieri ho depositato un’interrogazione in merito alla sicurezza stradale di viale Le Corbusier nel tratto antistante il liceo A. Manzoni dove, dal 2018 ad oggi, si sono verificati diversi incidenti.

Al riguardo, l’ennesimo investimento pedonale del giorno 30 u.s. che ha cagionato il ferimento di una docente del sopra citato istituto scolastico, mi ha indotto a interrogare l’assessore competente per comprendere quali siano le azioni che intende intraprendere per tutelare l’incolumità, sia di studenti e insegnanti in entrata e in uscita dal liceo Manzoni, sia di chiunque altro cittadino impegnato ad attraversare una strada ad alta percorrenza acclaratamente pericolosa”.