Latina, Vincenzo Zaccheo in pista sui social: aperto un profilo Facebook

Vincenzo Zaccheo, ex sindaco di Latina, si rimette in pista attraverso i social. Ha comprato uno smartphone e si è aperto un profilo Facebook.

Beffato dieci anni fa da un finto video messo in onda dalla trasmissione “Striscia la Notizia” per la cui vicenda la società Rti del gruppo Mediaset è stata recentemente condannata a risarcirlo per 50mila euro, ha ricevuto in queste settimane molte attestazioni di stima da parte di esponenti della destra che hanno auspicato un suo ritorno alla politica.

Poco avvezzo ai nuovi strumenti di comunicazione, l’ex parlamentare di Alleanza nazionale rientra nel dibattito cittadino con i social. Sullo sfondo il palazzo municipale e una sua recente foto davanti a un cappello degli Alpini. Il profilo Facebook aperto da pochissime ore già registra oltre cento amicizie. Un numero destinato a salire, vista anche la velocità con la quale sta ricevendo consensi.

