Latinacorriere.it, una nuova famiglia

di Pasquale Cangianiello

Comunicare l’informazione. Comunicare il diritto sacrosanto che ognuno di noi ha nell’agire quotidiano. Non si vive bene senza consapevolezza di cosa capita intorno a noi, se non siamo ben informati qualcosa ci sfugge e ci mette in difficoltà.

Raccontare i fatti con onestà intellettuale è l’obiettivo di Latinacorriere.it. Da oggi una nuova proprietà raccoglie l’eredità del quotidiano online, continuando a raccontare il territorio pontino in tutte le sue sfaccettature.

Ecco nel panorama mediatico della provincia Pepe Blu, team di giovani che da tempo ha accettato la sfida del digitale, del social, dei new media.

Una piattaforma di condivisione in cui la notizia corre alla velocità della luce ed in cui giornalisti da una parte e lettori dall’altra, concorrono alla creazione della notizia stessa.

Non ci sentiamo depositari della verità assoluta e siamo coscienti della responsabilità nei vostri confronti.

Sarete voi a giudicarci e noi pronti ad ascoltarvi.

Mai cassa di risonanza di qualcuno in particolare, libera informazione a disposizione di tutti.

Buon lavoro ai miei redattori, ai nostri collaboratori, agli inserzionisti e soprattutto grazie alla proprietà che ha scelto di nominarmi direttore responsabile.