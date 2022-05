Lavoratori in sicurezza, a Terracina il 12° Congresso della Uiltucs

Si svolgera’ il prossimo Venerdi 13 Maggio il 12° Congresso della Uiltucs Latina, la localita’ scelta per svolgere l’evento e’ Terracina, un Congresso per affrontare i tanti i temi per ripartire facendo un analisi sulle tante criticita’ dei nostri settori gestite in questi ultimi quattro anni.

Il Turismo, il Commercio ed i Servizi tra il passato e il futuro nel nostro territorio, in un giorno, Venerdi 13 Maggio, dove tutta la Uiltucs Latina si vedrà riunita all’insegna di ciò che e’ stato svolto, organizzando i percorsi che aspettano in futuro.

“Comparti difficili in un momento dove i risvolti della pandemia notevolmente attenuata non e’ ancora un problema risolto ed in ultimo una guerra che ci lascia ad un recupero ancora pieno di incertezze – afferma la Uiltucs Latina – A tutto cio’ abbiamo il dovere come Uiltucs Latina di continuare a mettere in sicurezza i tanti lavoratori, le tante famiglie cercando attraverso i nostri strumenti ed nostri interlocutori maggiore stabilita’ con meno precariato.

Nelle tante difficolta’ i punti, i temi il dibattito del prossimo Congresso della Uiltucs Latina partira’ da un appello abbastanza forte, chiaro e deciso: “Per il Lavoro piu’ Dignitoso e in Sicurezza” slogan di una fotografia che include i stessi problemi del lavoro da nord a sud della Provincia di Latina.

La nostra categoria che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici dei settori Commercio Turismo e Servizi e’ stata impegnata in questi anni alla tutela, al rispetto ed alla salvaguardia del lavoro, la Uiltucs Latina sceglie Terracina come punto di confronto e ripartenza anche per le tante criticita’ che riscontriamo nonche’ denunciate il quel territorio, il lavoro la dignita’ e la corretta applicazione dei contratti nazionali rimangono per la nostra organizzazione elementi che non si possono calpestare.

Durante la giornata di Venerdi 13 e’ previsto un confronto su “Contributi e opinioni a confronto sul turismo pontino” ricca la platea del confronto con molte autorita’ che saranno presenti per contribuire al dibattito. Per noi della Uiltucs Latina e’ il momento per far incrociare criticita’ sostenendo nel contempo che il Turismo rimane per noi un pezzo importante dell’economia Pontina, ed il lavoro il rispetto e la dignita’ dei lavoratori innalzano la qualita’ del servizio.

In tutti i comparti che rappresenta la Uiltucs Latina c’e’ una parola che unisce tutti i settori e tutti i lavoratori “Sicurezza” sui luoghi di lavoro, ogni giorno il contatore delle morti sul lavoro sale, anche la Sicurezza rientra nel messaggio forte che invieremo il prossimo 13 Maggio a Terracina, affronteremo, parleremo di questa tematica affinche’ sul nostro territorio si diffonda la cultura della Sicurezza sui luoghi di lavoro, dobbiamo insistere, dobbiamo partecipare attivamente come ci insegna la nostra organizzazione confederale, una comunicazione dedicata e costante sulla Sicurezza sul lavoro, i nostri delegati, le nostre delegate della Uiltucs sono impegnate quotidianamente e partecipano attivamente sull’informazione e formazione sui posti lavoro.

Anche questo tema dal Congresso della Uiltucs Latina vogliamo lanciare, un appello sulla Sicurezza perche’ riteniamo che anche sul nostro territorio nella nostra Provincia “c’e’ ancora molto da fare sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro” “- conclude la Uiltucs.