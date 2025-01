Lina Sastri in scena con “Voce ‘e notte” a Latina il 16 febbraio

Il 16 febbraio alle ore 18:30 il Teatro Comunale D’Annunzio di Latina ospiterà “Voce ‘e notte”, lo spettacolo teatrale di Lina Sastri e Adriano Pennino, organizzato dal Comune di Latina in collaborazione con ATCL – circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC e dalla Regione Lazio.

Un viaggio tra musica e teatro

Lo spettacolo, inizialmente previsto per il 10 gennaio, rappresenta l’evoluzione del teatro-canzone ideato da Lina Sastri, che unisce musica, parole e danza. L’artista racconta la Napoli della tradizione e del presente, contaminandola con influenze internazionali e riletture personali di classici come “Medea” o “Casa di Ninetta”, trasformato anche in un film.

Lo spettacolo “Resta Diva – Omaggio a Maria Callas”, con Enrico Lo Verso e Danilo Rea, previsto per il 16 febbraio, è rinviato al 26 aprile alle ore 21:00, sempre al Teatro D’Annunzio.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro e la musica. Per informazioni e prenotazioni, contattare il Teatro Comunale di Latina.